Pachnące wędliny? Te popularne aromaty wędzarnicze będą zakazane - są rakotwórcze

Istnieją poważne obawy

Decyzję oparto na ustaleniach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który potwierdził, że w przypadku wszystkich ocenianych aromatów „istnieją poważne obawy dotyczące ich wpływu na zdrowie, zwłaszcza genotoksycznośc i”. To oznacza, że mogą one szkodzić materiałowi genetycznemu, zwiększając ryzyko chorób, w tym nowotworów.

Po konsultacjach z państwami członkowskimi oraz producentami, ustalono różne okresy wycofywania poszczególnych aromatów, aby umożliwić producentom i innym podmiotom przystosowanie się do nowych przepisów. W przypadku produktów, gdzie aromat dymu wędzarniczego jest zastępnikiem tradycyjnego wędzenia (np. szynki, ryby, sery), będzie to okres pięciu lat. Natomiast dla produktów, gdzie aromat ten dodawany jest dla dodatkowego smaku (np. zupy, chipsy, sosy), wycofanie nastąpi w ciągu 2 lat.

Europejczycy uwielbiają zapach wędzonki

Co prawda przepisy UE nakładają obowiązek oceny bezpieczeństwa aromatów wędzarniczych przed ich wprowadzeniem na rynek, to jednak badanie rzeczywistego oddziaływania substancji chemicznych jest długotrwałe i żmudne. Już wcześniej zapadały ograniczenia co do używania używania niektórych aromatów wędzarniczych w żywności.