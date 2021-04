Pacjent z Torunia złożył skargę na dyrektora i pracowników szpitala w Brodnicy, bo za długo czekał na karetkę. Transport mu się nie należał

Skarżący o sprawie poinformował, oprócz Starostwa Powiatowego w Brodnicy, także inne organizacje i urzędy. Złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Brodnicy i do Prokuratora Generalnego, a dokumenty związane ze swoją skargą przekazał także do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Departamentu Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Radni powiatowi z Brodnicy decyzję o tym, czy uznać skargę za zasadną lub nie podjęli zagłębiając się w materiał przekazany przez skarżącego pacjenta, dyrektora szpitala w Brodnicy, pielęgniarki, lekarza prowadzącego pacjenta oraz Komisji Etyki, która jako pierwsza w starostwie otrzymała tę skargę. Po analizie tych dokumentów członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznali skargę za bezzasadną, ponieważ pracownicy szpitala zaprzeczyli, żeby doszło do naruszeń wskazanych przez pacjenta. Pracownicy szpitala zwrócili uwagę, że pacjent ten został odwieziony do domu karetką szpitalną, mimo że mu się to nie należało. - Do czasu kiedy pacjent szpitala, mieszkaniec Torunia przebywał w szpitalu, jeszcze w styczniu chwalił zachowanie pracowników szpitala, organizacji - mówił Tomasz Wysocki, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i dodał, że oczekiwań pacjenta w brodnickiej lecznicy nie spełniono dopiero wtedy, gdy zażądał karetki pogotowia, która przewiozłaby go ze szpitala do domu. Mimo, że karetkę pacjentowi się nie należała, szpital w Brodnicy postanowił jednak zapewnić pacjentowi ten transport, ale sytuacja ta okazała się być kolejną niedogodnością według pacjenta, ponieważ na karetkę musiał czekać kilka godzin, a do domu został odwieziony późnym wieczorem.