Paczka świąteczna dla seniora z Golubia-Dobrzynia. Dołącz do akcji

- Zbliżają się święta i nie w każdym domu będzie pełny pyszności stół. W dzisiejszych czasach to najczęściej seniorzy mają trudną sytuację. Wesprzyjmy ich dobrym słowem i upominkiem. A może ty chcesz zrobić doby uczynek i chcesz zostać świętym Mikołajem? - zachęca do udziału w akcji jej organizatorka radna Dominika Piotrowska. - Zbieramy się na facebookowej grupie

Wszyscy, którzy chcą przystąpić do akcji mogą przekazać podarunki. Seniorom przydadzą się produkty spożywcze z długim terminem ważności - np. dżemy, herbata, kawa, czekolady, a także nowe ręczniki, pościele, kołdry, artykuły chemiczne jak - proszki do prania, żele, mydła, balsam do ciała, kremy itp.

Zbiórka ruszyła 19 listopada i potrwa do 17 grudnia. W godz. 8 - 18 można dostarczać prezenty do pomocnego punktu wysyłek kurierskich Epaka.pl p. Monika Skarbowska, który jest zlokalizowany na przeciw banku PKO na dole w piwnicy.