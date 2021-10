"Palce diabła". Grzyb o woni psującego się mięsa, potrafi przestraszyć. Czy możesz spotkać go w kujawsko-pomorskich lasach?

Ma intensywnie koralowoczerwony kolor, ale intensywny jest również... jego smród. Okratek australijski to grzyb rzadki w Polsce (choć nie podlega ochronie). Ba, według danych podawanych latem, odnotowano około sto jego stanowisk. Tym większym wydarzeniem jest fakt, że - pod koniec września - "palce diabła" znaleziono w Bieszczadach i na Dolnym Śląsku - w okolicach Legnicy.

Okratek australijski pochodzi z Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii, więc w polskich lasach jest wręcz egzotyczny. Jak do nas dotarł? Prawdopodobnie, wraz z ziemią i roślinami sprowadzonymi z Australii do europejskich ogrodów botanicznych. W Polsce pierwszy raz odnotowano go, w okolicach wsi Biłgoraj, w latach 70.