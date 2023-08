Parkrun Toruń 361. Ósme urodziny. Na mecie na wszystkich czekał... tort [zdjęcia]

Parkrun to impreza dla każdego. W sobotni ranek w lesie na Skarpie spotykają się amatorzy biegania, nording walkingu, spacerów z psami oraz generalnie ruchu i aktywnego wypoczynku. Mają do pokonania dystans 5 km. Czas, wiek, umiejętności czy kondycja nie mają tutaj znaczenia. Każdy pokonuje dystans w swoim tempie. Biegacze są klasyfikowani w kilku kategoriach, ale tak naprawdę w biegach Parkrun liczy się rekreacja, dbanie o zdrowie i świetna zabawa. Nie ma limitu czasu i każdy uczestnik może pokonać trasę w dowolnym tempie.

Jak podkreślają organizatorzy "w Parkrun nikt nie jest ostatni". - Boisz się, że będziesz ostatni(a)? W parkrun nikt nie jest ostatni. Na końcu stawki mamy zawsze wolontariusza, który przekracza linię mety jako ostatni uczestnik - informują.

12 sierpnia 2023 roku pogodna była bardzo dobra i zachęcała do udziału w Parkrun Toruń 361. W ostatnich dniach mocno się ochłodziło i często padał deszcz, ale w sobotni poranek na termometrach było nieco ponad 20 stopni C, świeciło słońce, a na dodatek wiał przyjemny wiaterek, co pomagało w pokonaniu trasy. Impreza cieszy się coraz większą popularnością, więc uczestników spotkań przybywa. Dzisiejsza edycja była szczególna, bo toruńska impreza świętowała jubileusz ośmiu lat. Na mecie na wszystkich czekał specjalny tort oraz inne słodkości.