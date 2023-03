Parlamentarzyści PiS w Bydgoszczy: Rząd ochronił Polaków przed kryzysem i "wojną energetyczną"

Konferencja prasowa, podczas której wybrzmiały te słowa, odbyła się w poniedziałek w siedzibie partii przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. Poseł Latos przeszedł do wyliczania, ile pieniędzy trafiło z programów osłonowych rządu do obywateli.

Rządowe programy osłonowe

Latos wspomniał również o dodatku osłonowym, który "zniwelował problem rosnących cen energii gazu żywności i trafił do około 4 milionów gospodarstw domowych": - Z kolei dodatek do paliw innych iż węgiel, który dotyczył ponad miliona gospodarstw i przyznawany był jednorazowo na główne źródło ciepła, to prawie 2 mld zł - mówił Latos.

Inflacja dotyczy wszystkich

Co na to opozycja? Paweł Olszewski, poseł PO poproszony o skomentowanie treści przedstawianych na konferencji PiS-u, odmówił. Z kolei poseł Krzysztof Gawkowski z Lewicy zaznacza: - Jeżeli byłoby tak dobrze, jak opowiada Prawo i Sprawiedliwość to nie mielibyśmy najwyższej od 26 lat inflacji i kryzys nie byłyby dzisiaj tematem przy każdych zakupach.