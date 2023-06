Patryk Perliński wygrał majową edycję "Piłkarskich Orłów" w województwie kujawsko-pomorskim

O jego zwycięstwie zdecydował jeden gol strzelony w ostatniej majowej kolejce. Przed nią Perliński miał pięć goli podobnie jak Olaf Wójtowicz i Kamil Kuropatwiński. Jednak tylko napastnik Chemika zdobył bramkę i na ostatniej prostej wyprzedził konkurencję. Dla niego to drugi triumf w "Piłkarskich Orłach". Wcześniej wygrał lutową edycję.

A już w piątek zaczynamy edycję czerwcową. Aż cztery kolejki rozegrają czwartoligowcy. Jedną mniej piłkarze III ligi. Tak więc może się zdarzyć tak, że futboliści klubów IV ligi ponownie zdominują ranking tak jak w maju. Rozgrywki zmierzają ku końcowi, więc spotkania są coraz bardziej zacięte i emocjonujące, a to sprzyja zdobywaniu bramek. Liczymy na grad goli.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarki i piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze. Od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodniczki i zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.