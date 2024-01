Patryk Perliński - zwycięzca "Piłkarskich Orłów" w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku [rozmowa]

Przecież trzy razy pan triumfował w rankingu miesięcznym i strzelał regularnie gole przez cały rok, więc można było liczyć na końcowy triumf. Tak, to prawda, ale nie wiedziałem, jak spisywali się piłkarze z klubów trzeciej ligi czy Olimpii Grudziądz, więc niczego nie byłem pewien.

Jak odebrał pan informację o triumfie w rankingu "Piłkarskie był Orły" w województwie kujawsko-pomorskim w 2023 roku? Przyznam, że nie za bardzo śledziłem ranking na bieżąco. Dostałem informację, że mogę być wysoko i mam się przygotować do wyjazdu na galę do Warszawy. Jednak dopiero w Teatrze Capitol wszystko się okazało, a ja byłem mocno zaskoczony.

Właśnie trener Engel wręczał panu nagrodę. Jakie to uczucie?

Kompletnie się tego nie spodziewałem. Siedziałem na widowni i moja narzeczona Katarzyna mówiła mi, że chyba mnie wywołują. Poszedłem na scenę i tam trener Engel wręczył mi nagrodę. To było dla mnie wielkie wydarzenie i jednocześnie zaszczyt. Stres wtedy też się pojawił, bo trzeba powiedzieć kilka słów podziękowania.

A komu pan najbardziej zawdzięcza ten triumf?

Wszyscy się do tego przyczynili. Koledzy z zespołu, którzy dostarczali mi podania, po których zdobywałem bramki oraz ci, którzy bronili dostępu do naszej bramki. Także trenerom i wszystkim osobom z klubu. No i oczywiście rodzinie, która musiała mnie znosić, po słabszych meczach.

Czy 2023 rok był najlepszym w pańskiej karierze piłkarza?

Bezwzględnie. W sezonie 2022/23 zostałem królem strzelców IV ligi, potem dalej utrzymywałem skuteczność o czym świadczy nagroda "Piłkarskich Orłów", byłem na testach w klubie drugoligowym. Udało się odegnać te wszystkie czarne myśli, które mi wcześniej towarzyszyły w mojej przygodzie piłkarskiej.