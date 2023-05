Urbański wygrał ranking drugi raz z rzędu i ponownie zawstydził napastników, ponieważ jest stoperem.

Gracz Zawiszy zdobył cztery gole: dwa przeciwko KP Starogard Gdański (2:1)oraz po jednym z Bałtykiem Gdynia (5:1) i rezerwami Pogoni Szczecin (2:1). Uzyskał za to cztery punkty.

Urbański wyprzedził piłkarzy z klubów IV ligi którzy zdobyli po pięć bramek, za które otrzymali 3,125 pkt.: Kamila Nowickiego (Tłuchowia), Oskara Fursta (Noteć Łabiszyn) i Wiktora Mrówczyńskiego (Pogoń Mogilno).

Urbańskiego nagrodziliśmy przed derbowym meczem przeciwko Olimpii Grudziądz (1:0). Jednak szczęścia mu nie przynieśliśmy, ponieważ w doliczonym czasie zmarnował rzut karny. Jego strzał obronił Adrian Olszewski.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze. Od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.