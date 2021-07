Paweł Przedpełski kontuzjowany? Żużlowiec Apatora w szpitalu

Do feralnej sytuacji doszło w 12. biegu czwartkowego meczu Kumla Indianerną - Vastervik Speedway. Paweł Przedpełski ustawił się na wewnętrznym polu startowym. Nie wyszedł spod taśmy najlepiej, a na 1. łuku ostro walczył łokciami z Ludvigiem Lindgrenem. Obaj żużlowcy sczepili się motocyklami, Przedpełski upał na tor.

Żużlowiec Apatora pozbierał się do parkingu o własnych siłach, ale narzekał na ból ręki. Lekarz orzekł niezdolność do dalszych startów i Przedpełski pojechał do szpitala z podejrzeniem złamania nadgarstka.