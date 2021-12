Pensje, diety, ryczałty w gminie Choceń ustalone! Rada uchwaliła też podatki

Kolejna rada gminy ustaliła nowe wynagrodzenie dla wójta. I wysokość diet dla siebie oraz ryczałt dla sołtysów. Skąd takie ruchy? To efekt zmian w prawie, które sprowadzają się do tego, że w miastach i gminach do 15 tysięcy mieszkańców minimalne wynagrodzenie wójta czy burmistrza nie może być niższe niż 80 procent maksymalnego wynagrodzenia określonego w zmienionej ustawie. A maksymalne wynagrodzenie z dodatkami to 19 tys. 470 złotych brutto. 80 procent tej kwoty to 15 tys. 570 zł. I tyle najmniej ma zarabiać włodarz gminy, w której mieszka do 15 tys. mieszkańców.