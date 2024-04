Konkurent Pesy nie daje za wygraną. To nie koniec zaciętej walki o pociągi w Rumunii?

Największy kontrakt w historii Pesy

Łączna wartość obu to ok. 4 mld złotych. Kontrakt w Rumunii to dotąd największe, po dostawie 186 tramwajów Warszawie, zlecenie firmy z Bydgoszczy.

Dla Kolei Rumuńskich ma wyprodukować 20 pociągów Inter-Regio i 62 Regio, a ponadto również (drugi przetarg) świadczyć usługę ich utrzymania przez 15 lat.