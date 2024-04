Afrykański kontrakt pierwszy w historii polskich kolei! Po 1,5 miesięcznej podróży pociąg Pesy dopłynął do Ghany

W Afryce ma być 10 takich pociągów!

Dostawą pojazdu RegioFox dla Ghany podjęła się firma Fracht FWO Polska. Po zakończeniu testów pojazd został podzielony na dwa człony i 15 lutego wyruszył na specjalnych lawetach do Hamburga. Stamtąd statek dostarczono statkiem do portu Tema w Ghanie, gdzie nastąpił wyładunek. W Ghanie nastąpi instalacja lokalnego systemu sterowania - napisał Rynek Kolejowy.

Pesa planuje też podbój innych kontynentów

Kontrakt obejmuje wsparcie utrzymania pojazdów przez Pesę przez od trzech do pięciu lat. Pojazd posłuży do testowania ukończonej właśnie linii kolejowej Tema - Mpakadan.

Afryka to trzeci kontynent, po Europie i Azji, na który dostarczane są pojazdy wyprodukowane w Polsce. Ghana natomiast to pierwsze afrykańskie państwo, które zakontraktowało pociągi w Pesie. „To nowy rozdział w historii firmy, która jak widać cieszy się dobrą renomą także na kontynencie afrykańskim. Warto bowiem wspomnieć, że to koleje Ghany zapytały o możliwość dostarczenia pociągów, a Pesa podjęła to wyzwanie”. Kontrakt nazywany jest „egzotycznym” – pisze portal nakolei.pl.