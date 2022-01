Piękno haftu kujawskiego. Uczestniczki projektu "Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!" stworzyły wiele wspaniałych prac [zdjęcia]

Piękne efekty przyniósł projekt pt. "Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!", który był realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku od czerwca do grudnia 2021 r. Jego podsumowanie jest film zrealizowany przez tę placówkę. Obejrzeć w nim można migawki z warsztatów hafciarskich oraz gotowe prace hafciarskie, które były eksponowane na wystawie "Wyszywamy" po kujawsku", która była eksponowana w Muzeum Etnograficznym we Włocławku (oddział MZKiD). Pokazane zostały tam prace finałowe (czepce, fartuchy, kołnierzyki, obrusy, bieżniki) , jak również tzw. wprawki, na których adeptki tradycyjnego rękodzieła uczyły się mistrzyń ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych ściegów typowych dla naszego regionu oraz haftowały pierwsze motywy.