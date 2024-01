Pieniądze z KPO wesprą budowę obwodnic. W Kujawsko-Pomorskiem przewidziano ich sześć

W ramach ogłoszonego w grudniu 2023 roku naboru na inwestycje w bezpieczeństwo transportu, wsparcie mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na budowie 90 km obwodnic, modernizacji 305 miejsc niebezpiecznych na drogach krajowych oraz zainstalowaniu 128 automatycznych urządzeń do nadzoru nad ruchem drogowym.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisały już dwie umowy o objęcie przedsięwzięć wsparciem z KPO. Ich łączna wartość to ok. 2,3 mld zł.

Na razie do CUPT wpłynęły dwa wnioski o zrefinansowanie kosztów budowy 90 km już istniejących obwodnic Smolajn, Brzezia, Nowego Sącza i Chełmca, a także budowanych obecnie obwodnic Grzymiszewa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Lipska, Strykowa, Wąchocka, Szczecinka, Gostynia, Pułtuska oraz Suchowoli.

W regionie powstanie sześć obwodnic

W 2021 roku GDDKIA podpisała sześć umów obejmujących wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe wraz z opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej (STEŚ-R) wszystkich sześciu obwodnic. To niezwykle ważny etap opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa wszystkich obwodnic w terenie ma się odbyć w latach 2027- 2030.

W ramach tego programu w całej Polsce powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ponad 800 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

- Na ten etap, przygotowawczy, mamy zapewnione finansowanie. Oczywiście później potrzebne będą kolejne środki już na etap w trybie „projektuj i buduj”, ale to już zadanie Ministerstwa Infrastruktury. Takie zadania planuje się z dużym wyprzedzeniem – wyjaśnia Julian Drob , rzecznik bydgoskiego oddziału GDDKiA.

Ważne jest doświetlenie przejść

Już teraz trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w regionie na lata 2021-2024. To zadania na przejściach dla pieszych oraz obejmujące budowę nowych ciągów dla pieszych i rowerzystów.

- Ten program, na który przeznacza się 32 miliony złotych, dotyczy doświetlenia 620 przejść, z których 200 już wykonano. Dzięki temu jest już bezpieczniej. Wszystkie doświetlenia planujemy wykonać do końca 2024 roku – zapewnia Julian Drob.

Inwestycje na naszych „eskach”

W Kujawsko-Pomorskiem najważniejsze jest teraz przygotowanie do budowy drogi ekspresowej S10 na 50-kilometrowym odcinku między Bydgoszczą a Toruniem (ma być gotowa w 2026 r.), a także (w dalszych krokach) przedłużenie przebiegającej przez nasz region S10 od Wyrzyska do obwodnicy Warszawy. Planuje się także przedłużenie ekspresowej S5 z okolic Grudziądza do Ostródy w Warmińsko – Mazurskiem.