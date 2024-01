Taki będzie 2024 rok i kolejne na drogach krajowych w Kujawsko-Pomorskiem. Najważniejsza jest trasa S10

Pierwszy wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) złożono (wykonawca i bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)w lipcu 2023 roku, drugi w sierpniu, trzeci w grudniu. Dla ostatniego odcinka Toruń Zachód – Toruń Południe wciąż opracowywane są materiały do wniosku o ZRID.

Zgodnie z harmonogramem przebiega przygotowanie do budowy wszystkich czterech odcinków drogi ekspresowej S10 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe (50 km).

S10 także na zachodzie i wschodzie regionu

W przygotowaniu znajdują się również inne odcinki S10, które mają przebiegać przez region: w zachodniej części graniczącej z Wielkopolską Wyrzysk – Bydgoszcz (40 km) i we wschodniej od autostrady A1 przez Mazowsze do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), a to ok. 100 km.

Dodaje, że wschodnia część S10 rozpoczynać się będzie na węźle autostradowym (A1) Włocławek Północ. Następnie droga pobiegnie nowym mostem (którego jeszcze nie ma) przez Wisłę do prawobrzeżnej gminy Fabianki i dalej na wschód, by w gminie Tłuchowo przekroczyć granicę z województwem mazowieckim. Wschodnia część S10 w Kujawsko-Pomorskiem będzie miała ok. 40 km. Na Mazowszu będzie to ok. 60 km – „dziesiątka” pobiegnie na południowy wschód w okolicy Płocka.