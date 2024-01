Pierwsza rocznica śmierci Pawła Czarniaka. Dziennikarza, strażaka i naszego przyjaciela Redakcja

Paweł Czarniak zmarł 7 stycznia 2023 roku. Z "Gazetą Pomorską", a przede wszystkim z Włocławek.Naszemiasto.pl związany był w latach 2012 - 2023. archiwum

To był sobotni wieczór, to była wiadomość, której nie chcieliśmy usłyszeć. Ze szpitala we Włocławku nadeszła informacja o śmierci Pawła Czarniaka. 2023 rok zaczął się najgorzej, jak mógł. Minął już rok od chwili, gdy Paweł opuścił nas na zawsze.