Pierwsze reakcje na wyniki wyborów. Radość i nadzieje w sztabie KO i Razem dla Bydgoszczy

Sztab komitetu Razem dla Bydgoszczy, z którego w wyborach startował Rafał Bruski, urzędujący prezydent Bydgoszczy, wieczór wyborczy celebrował w Hotelu Przystań na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej.

W lokalu około godziny 20.30 było już kilkadziesiąt osób, a końcowe odliczanie do opublikowania w serwisie informacyjnym wyników wyborów śledził już prawdziwy tłum. Nas miejscu byli działacze zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Lewicy. Kiedy zaprezentowano pierwsze wyniki z exit poll dotyczące wyborów na prezydentów największych miast i do sejmików, rozległy się brawa. Owacje towarzyszyły rezultatom w wyborach na głowy poszczególnych samorządów, trochę ciszej było, kiedy prezentowano wyniki w sejmikach.

- Chciałbym zobaczyć naszego umiłowanego przywódcę – zażartował Radosław Sikorski, minister spraw wewnętrznych. - Ale, skoro go nie słychać, to macie tylko mnie. Mamy Gdańsk, Warszawę, Katowice, będzie Bydgoszcz. I odbijamy kilka sejmików. Premier Donald Tusk wykonał to, co obiecał, mam na myśli odblokowanie gigantycznych dziesiątków miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. To oznacza, że musimy mieć uczciwych, kompetentnych ludzi w sejmikach, dobrych gospodarzy w miastach. I to właśnie mamy. Do końca dekady możemy wdrożyć modernizację Polski i przy takich prezydentach, jak Rafał Bruski możemy się rozwijać.