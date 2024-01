Pierwsze trzynaste pensje na kontach pracowników z Kujaw i Pomorza! Kto je dostanie, a kto nie?

Trzynasta pensja to dodatkowe pieniądze, na które - zgodnie z przepisami polskiego prawa - mogą liczyć pracownicy sfery budżetowej, czyli np. urzędnicy, nauczyciele lub przedstawiciele służb mundurowych.

Trzynaste wynagrodzenie - zasady

Trzeba jednak przepracować na danym stanowisku co najmniej pół roku. Bez znaczenia jest także wymiar pracy zatrudnionej osoby. Prawo do trzynastki przysługuje zarówno osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze pracy, jak i na część etatu.

W myśl obowiązujących przepisów, podatnicy rozliczą swoje dochody za 2023 rok w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jakie są najważniejsze druki, jak rozliczyć PIT przez internet, czy…

Jest w niej również zapisane, że wypłaca się je nie później niż w pierwszych trzech miesiącach roku, czyli w 2024 do końca marca. Niektóre instytucje w naszym regionie już przelały na konta pracowników „gratisowe” wypłaty.

Tak kujawsko-pomorska budżetówka wypłaci dodatkową wypłatę

- Dodatkowe wynagrodzenie za 2023 rok zostanie wypłacone w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do 10 lutego - podaje Katarzyna Orlikowska-Maliszewska, starszy inspektor w IAS.

„Równi i równiejsi” - kto bez 13. pensji?

Niestety, nie wszyscy mogą cieszyć się z trzynastek. Stąd od lat budzą one emocje.

- Pracownicy NFZ nigdy ich nie mieli i nie mają - odpowiada krótko Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Natomiast w przypadku prywatnych firm 13. wypłaty zależą od dobrej woli pracodawców. Nie mają ustawowego obowiązku ich wypłacania.

Choć formalnie nic nie stoi na przeszkodzie, by takie finansowanie przyznawali, co regulują indywidualne regulaminy zakładów pracy, nie jest to powszechnie stosowana praktyka.

- Dostajemy coś w rodzaju trzynastej pensji, choć nazywa się to u nas nagrodą roczną. Jednak nie jest to kwota miesięcznego wynagrodzenia, zwykle mniejsza - opowiada pan Bartek, pracownik jednej z większych firm na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

- Są równi i równiejsi. Po grudniowych, świątecznych wydatkach, każdemu przydałaby się taka dodatkowa pensja na spięcie budżetu. Pracuję w firmie sprzątającej, która świadczy usługi dla jednego ze szpitali w regionie i o trzynastce mogę tylko pomarzyć - mówi pani Ewa.