Pierwszy ekologiczny dom we Włocławku. Trwa montaż ścian. Zdjęcia

„Przez pierwszy czas będziemy dokładnie monitorować potrzeby energetyczne, produkcję energii i bilans energetyczny tego obiektu. Jeżeli to rozwiązanie się sprawdzi, to chcielibyśmy, żeby całe to osiedle, na której mamy ponad 40 działek pod budowę jednorodzinną, zostało w ten sposób zabudowane. Efektem tego będzie to, że znowu Włocławek będzie pionierem wśród samorządów, bo zbudujemy ekologiczne i - mam nadzieję - przystępne dla mieszkańców osiedle we Włocławku” – dodaje Krzysztof Kukucki.