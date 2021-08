Pierwszy Festiwal Jazzowy WąbJAZZno w Wąbrzeźnie rozpocznie się w najbliższy weekend

Festiwal WąbJAZZno rozpocznie się w piątek, 20 sierpnia i trwać będzie do niedzieli, 22 sierpnia, ale już od środy, 18 sierpnia przez partnera festiwalu, czy Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Wąbrzeźnie organizowane będą spotkania przedfestiwalowe. Pierwsze spotkanie zorganizowane zostanie w środę, 18 sierpnia o g. 17 przed budynkiem książnicy przy ul. Matejki 11B w Wąbrzeźnie, a skierowane jest do dzieci, które będą mogły wtedy zobaczyć projekcje filmowe i animacje jazzowe odpowiednie do ich wieku. Z kolei drugie spotkanie organizowane przez wąbrzeską książnicę zaplanowano na czwartek, 19 sierpnia o g. 19.30 także przed budynkiem książnicy przy ul. Matejki 11B w Wąbrzeźnie. Wtedy zorganizowany zostanie wieczór filmowy dla dorosłych, jak podkreśla organizator "z jazzem, artystami i narracją literacką", a także przeprowadzona zostanie wolna dyskusja improwizowana.