Pierwszy przypadek ASF u dzika w Kujawsko-Pomorskiem. Będą ograniczenia w przemieszczaniu trzody

5 czerwca 2024 r. w lesie na poboczu drogi nr 543 w Szabdzie w gminie Brodnica znaleziono dzika, u którego Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach (PIW) potwierdził obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). To pierwszy przypadek w Kujawsko-Pomorskiem, dotąd byliśmy ostatnim regionem w Polsce wolnym od ASF.

Padlina była w stanie rozkładu

To nie jest dobra wiadomość. PIW podaje, że: - Zakażony (żywy) dzik jest źródłem wirusa jedynie przez kilka dni przed śmiercią, za to szczątki dzika (również w stanie rozkładu) mogą być zakaźne przez kilka tygodni, a w porze zimowej nawet przez cztery miesiące. Wirus jest bardzo odporny na działanie wielu czynników środowiskowych, np. temperatury. W ziemi zanieczyszczonej krwią może przeżyć nawet przez kilka miesięcy (w zimie znacznie dłużej niż w lecie).

Trzeba zgłosić każdego martwego dzika

- Teren dokładnie przeszukano, także z pomocą drona. Innych padłych ani chorych dzików nie znaleziono – uspokaja Wojciech Młynarek. - W najbliższych trzech miesiącach na obszarze objętym zakażeniem planowane są akcje poszukiwań martwych dzików, które będą realizowane w cyklu dwutygodniowym.

Główny Inspektorat Weterynarii uczula na to, żeby informować służby o każdym znalezionym dziku. Zwłoki należy oznakować, żeby służby mogły je łatwo odnaleźć. Trzeba powstrzymać się od dotykania zwierzęcia, a nawet lepiej się do niego nie zbliżać. Osoba, która miała kontakt z dzikiem, musi odkazić ręce, starannie zdezynfekować obuwie i wyprać odzież. Przez 72 godziny nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie.