Pijani kierowcy i bez prawa jazdy - to coraz większy problem na drogach w Kujawsko-Pomorskiem Marek Weckwerth

Ten kierowca miał kolizję, po czym zaczął uciekać i spowodował wypadek. Był bardzo pijany. Nie ma dnia, aby policja nie zatrzymywała pijaków. Jarosław Jakubczak

Co siedzi w głowach kierowców, którzy piją i siadają za kierownicą? Co się dzieje z tymi, którzy jeżdżą bez uprawnień? Łamanie prawa to jedno, a ryzyko, że zabiją siebie i innych to drugie. Takich zdarzeń nasza policja odnotowuje coraz więcej.