Kierowcy nam się starzeją, tak jak całe społeczeństwo - komentuje Marek Weckwerth

Tylko cóż to znaczy we współczesnym świecie być kierowcą, któremu lewo stuknęła "sześćdziesiątka"? Ten kto dba o zdrowie i kondycję, może się poczuć obrażony, że szufladkuje się go do ostatniej już grupy uczestników ruchu drogowego. Bo statystyki nie uwzględniają już 70+, 80+, czy też 90+. A te przedziały wiekowe zwykle oznaczają dużą różnicę w zdolności prowadzenia auta, a szczególnie motocykla.

Czytamy potem w prasie, że kierowca z „poważnym peselem” nie zauważył stojącego na pasie awaryjnym auta i weń uderzył albo, że wjechał pod prąd na autostradę i zanim zorientował się, że coś jest nie tak, pokonał kilkanaście kilometrów. To wtedy odżywają dyskusje o tym, czy nie należałoby wyznaczyć bariery wiekowej, za którą prowadzenie pojazdów mechanicznych byłoby zabronione.