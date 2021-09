Pijani kierowcy w powiecie tucholskim. Jeden w Cekcynie, drugi w Bysławiu

Pierwszy kierujący został zatrzymany do kontroli drogowej w piątek (03.09.2021r.) w Cekcynie. 19- letni mieszkaniec gminy Cekcyn, parę minut przed północą, kierował rowerem. Policjanci podczas rozmowy z rowerzystą wyczuli od niego silny zapach alkoholu. Kontrola alkomatem potwierdziła tylko przypuszczenia mundurowych. 19-latek miał w organizmie blisko promil alkoholu. Okazało się również, że mężczyzna posiada sądowy zakaz kierowania rowerami i nie powinien nimi kierować, nawet będąc trzeźwym.

Z kolei w niedzielę (05.09.21r.) policjanci patrolujący Bysław zauważyli kierującego hondą, który podczas jazdy najeżdżał na krawężniki. Funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali pojazd do kontroli i sprawdzili trzeźwość kierowcy. Podczas badania alkomat wskazał, że nieodpowiedzialny mężczyzna ma w organizmie 1,5 promila alkoholu. To nie był jeszcze koniec tej historii. Policjanci podczas sprawdzania danych 31- letniego mieszkańca gminy Lubiewo ustalili, że ten nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.

Obie sprawy będą miały swój finał w sądzie.