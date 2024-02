Pikantny filmik z wuefistą z podbydgoskiej szkoły. Sprawę badają policja i kuratorium oświaty

Nauczyciel wychowania fizycznego od niedawna pracuje w szkole w powiecie bydgoskim. Jak oceniają rodzice, dzieci go lubią. Pod koniec grudnia 2023 roku uczniowie (i niektórzy absolwenci) zaczęli przesyłać sobie nawzajem filmik, który podobno przedstawiał tego wuefistę w intymnej sytuacji. Mężczyzna miał dotykać swoich genitaliów i tę scenkę nagrać.

- Nie wiadomo, który uczeń dostał filmik i zaczął go rozpowszechniać - opowiadają matki i ojcowie. - Wiadomo natomiast, że w dzień czy dwa głośno zrobiło się o panu od wuefu. Myśleliśmy, że skoro wybuchł skandal, dyrektor zwolni nauczyciela albo przynajmniej tymczasowo odsunie go od zajęć. To byłoby do czasu zbadania sprawy. Zero reakcji ze strony szefostwa. Nauczyciel nadal prowadzi lekcje.