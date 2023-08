Piknik ekologiczny w Wilczu koło Koronowa pełen cennych rad [zdjęcia]

W trosce o środowisko

Każdy mieszkaniec Polski wytwarza w ciągu roku 320 kg śmieci. To dużo. Uczestników pikniku uczono jak prawidłowo te śmieci segregować, bo choć niby potrafimy to robić, to ciągle popełniamy błędy.

Na przykład paragonów, które dostajemy w sklepach nie wolno wrzucać do niebieskich pojemników na papier, a do śmieci zmieszanych. Słoików z przeterminowanym dżemem czy kompotem nie wrzucamy do pojemników na szkło. Musimy je wcześniej opróżnić. To co w środku możemy wylać na kompostownik – jeśli go mamy, z kolei nakrętkę wrzucamy do pojemnika żółtego, przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.