Piłkarskie Orły. Cztery bramki w jednym meczu dały prowadzenie. Szymon Stanisławski najlepszy w czerwcu

Na zakończenie sezonu i czerwcowego rankingu „Piłkarskie Orły” w naszym regionie miało miejsce nietypowe wydarzenie. Jego autorem był właśnie napastnik Olimpii Grudziądz.

Szymon Stanisławski postarał się o rekord podczas meczu grudziądzkiej drużyny Gdańsku. Na boisku pojawił się w 10. minucie spotkania, zmieniając kontuzjowanego Patryka Winsztala. Nie minęły cztery minuty, a już mógł cieszyć się z gola. Zwiódł obrońców Gedanii i płaskim strzałem po ziemi dał grudziądzanom prowadzenie. Po przerwie ustrzelił klasycznego hat tricka. Szczególnej urody był jego drugi gol strzelony przewrotką w samo okienko. Trzeci gol to z kolei celna główka, a czwarty to strzał z okolic pola karnego.

- Cieszy wynik i to jeszcze osiągnięty na tak pięknym stadionie - komentował Stanisławski. - Byliśmy mocno skoncentrowani na trzy ostatnie mecze, bo wiedzieliśmy, że one będą decydujące. Co do drugiego gola, to mogę powiedzieć, że takie bramki pasują do takich stadionów (śmiech). Udało się strzelić. Zauważyłem, że leci i nie namyślałem się, tylko uderzyłem intuicyjne z takiej pozycji. Jestem megaszczęśliwy, że trafiłem. Mam nadzieję, że II ligę rozpoczniemy z przytupem, tak jak skończyliśmy trzecią - dodał napastnik biało-zielonych, który już zapisał się w klubowej historii.