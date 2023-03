"Piłkarskie Orły" na finiszu marcowej edycji w regionie kujawsko-pomorskim

W weekend odbędzie się ostatnia kolejka w marcu w rozgrywkach piłkarskich. Po niej będziemy wiedzieli kto wygrał w rankingu „Piłkarskie Orły” w regionie kujawsko-pomorskim.

Najbliżej wygranej w regionie kujawsko-pomorskim są Patryk Urbański (Zawisza Bydgoszcz) i Kamil Żylski (Unia Drobex Solec Kujawski), którzy mają po dwa punkty oraz Bartosz Narewski (Lech Rypin) i Piotr Siekirka (Chemik Moderator Bydgoszcz), którzy zgromadzili 1,875 pkt. Wydaje się, że to ktoś z tej czwórki będzie triumfował marcu. Choć może się zdarzyć tak, że ktoś popisze się nadzwyczajną skutecznością i rzutem na taśmę wygra marcowy ranking naszej akcji.

Jeśli Zawisza będzie miał jakiś stały fragment gry w meczu przeciwko Unii Swarzędz, to wzrastają szanse Urbańskiego, który wykonuje w bydgoskiej drużynie rzuty wolne i karne. Z kolei Żylski będzie się chciał przywitać z soleckimi kibicami golami. Po przejściu z Zawiszy do Unii Drobex jeszcze nie miał takiej możliwości, bo zespół z Solca Kujawskiego do tej pory grał na wyjazdach. Chemik Moderator jest zdecydowanym faworytem meczu z Liderem Włocławek. Czy to się przełoży na zdobycze bramkowe piłkarzy z Bydgoszczy?