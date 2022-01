Piłkarze Olimpii Grudziądz wrócili do treningów. Do drużyny dołączył nowy piłkarz

Grudziądzanie do treningów wrócili we wtorek (11 stycznia 2022). Pierwsze zajęcia rozpoczęły się od testów wydolnościowych, zorganizowanych w hali na terenie klubu. Później piłkarz wybiegli na boisko treningowe.

- Pierwszy dzień jest dwufazowy. Pierwsza część to badania wytrzymałości ogólnej, które pomogą nam później wyznaczyć odpowiednie prędkości, na których mają pracować zawodnicy. Drugi trening jest wprowadzający. Odrobina taktyki, ale bardziej na oswojenie się, zaadaptowanie do murawy - mówił Marcin Płuska, trener Olimpii.

W pierwszych zajęciach wzięli udział niemal wszyscy zawodnicy, którzy grali w klubie z Piłsudskiego 14 jesienią. Zabrakło jedynie Rafała Kruczkowskiego, którego testuje Sokół Ostróda oraz Hiszpanów - Najima Romero i José Cabrery, którzy do Polski przyjadą w środę. Z zespołem trenował już za to Hubert Antkowiak, 25-letni napastnik, który przeszedł do Olimpii z innego trzecioligowca - Polonii Środa Wielkopolska.