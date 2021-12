Olimpia Grudziądz: w rundzie jesiennej było prawie idealnie. Podsumowanie [zdjęcia]

Po spadku z II ligi była duża niepewność co do przyszłości seniorskiej piłki w Grudziądzu. Prezydent Michał Glamowski już od kilku miesięcy chciał sprzedać udziały miasta w spółce, która prowadzi zespół Olimpii. Nie znalazł żadnego potencjalnego kupca, a zespół pokazał, że warto na niego stawiać. O ekipie biało-zielonych znowu zrobiło się głośno w kraju, głównie za sprawą kapitalnej postawy w Fortuna Pucharze Polski. Grudziądzanie odprawili z kwitkiem czterech rywali, w tym występująca w Ekstraklasie Wartę Poznań. Dzięki temu znaleźli się w ćwierćfinale i marcu do Grudziądza przyjedzie kolejna wielka ekipa - Wisła Kraków. A miastu zapewnili kapitalną promocję.

