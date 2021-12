Piotr Łuszcz "Magik" - mija 21 lat od tragicznej śmierci założyciela Paktofoniki. Magik zmarł 26.12.2000 roku OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jedni postrzegali go jako artystę. Inni mówili, że to szaleniec. Magik do dziś pozostaje legendą i królem polskiego hip-hopu. 26 grudnia mija 21. rocznica śmierci Piotra Łuszcza "Magika".