Piotr Makowski, prezes OnlyBio Pałac Bydgoszcz: Jest postęp, ale to dopiero początek drogi powrotu do ligowej czołówki

OnlyBio Pałac Bydgoszcz zakończył sezon w Tauron Lidze na ósmym miejscu. O nim i o planach na przyszłość rozmawiamy z Piotrem Makowskim, prezesem klubu.

Jak ocenia pan zakończony sezon?

Jest postęp i to duży. W poprzednim zajęliśmy 11. lokatę i broniliśmy się przed spadkiem. Teraz jest ósme miejsce i gra w play off, co nie zdarzyło się od dawna. Cel postawiony przed zespołem przed sezonem został spełniony. Jaki był najtrudniejszy moment w rozgrywkach?

Zdecydowanie odejście Moniki Gałkowskiej. Chcieliśmy, by została. Miała ważny kontrakt, ale była zdeterminowana, by nas opuścić. Mogliśmy się nie zgodzić na jej odejście, ale co to by dało. Drugim trudnym momentem pewnie było rozstanie z trenerem Mirosławem Zawieraczem?

To prawda. Bardzo jego szanuję za to co zrobił dla zespołu. Utrzymał go w poprzednim sezonie, potem bardzo dobrze przygotował do sezonu. Jednak w pewnym momencie coś stanęło. Zbiegło się to z odejściem Moniki Gałkowskiej. Trener stwierdził, że może jego odejście będzie impulsem do lepszej gry i tak się po części stało, bo zanotowaliśmy kilka zwycięstw i awansowaliśmy do play off.

Nominując Jakuba Tęczę, dotychczasowego asystenta, na pierwszego trenera, mówił pan, że każdy musi dostać szansę. Czy on ją wykorzystał?

Miał za zadanie awansować do play off i je wykonał. Pokazał, ze drzemie w nim potencjał. Teraz jest jednym z kandydatów do prowadzenia zespołu w przyszłym sezonie. Rozmawiamy. Jakie były pozytywne zaskoczenia wśród siatkarek Pałacu? Wielu zaskoczyła Pola Nowakowska jako przyjmująca, dotychczas znana jako libero.

Generalnie jestem z nich wszystkich zadowolony. Ściągając Polę Nowakowską ponownie do Pałacu wymyśliłem, że będzie przyjmującą i przypomni się kibicom, i to się stało. Podobnie mówiłem Annie Lewandowskiej, że z zawodniczki stojącej w kwadracie dla rezerwowych stanie się jedną z lepszych środkowych. Z Moniką Gałkowską było podobnie, bo była jedną z najlepiej punktujących w lidze do momentu odejścia do Włoch. Środkowa Kinga Różyńska wróciła do dobrej formy po długiej kontuzji.

Czy to początek powrotu Pałacu do ligowej czołówki? Jest szansa na nawiązanie walki z ekipami z Łodzi, Rzeszowa czy Polic?

Taki mamy plan, by wrócić tam gdzie jest miejsce Pałacu czyli wśród czołowych zespołów żeńskiej elity. Jednak nic nie jest łatwe. Budżet jest jednym z najważniejszych elementów w działalności klubu. Przed ostatnim sezonem straciliśmy sponsora tytularnego. Potem udało się nam porozumieć z OnlyBio za co bardzo im dziękujemy. Myślę, że godnie reprezentowaliśmy sponsorów. Jesteśmy w trakcie rozmów. Często słyszę, że można zrobić to lepiej. Kroimy z tego co mamy. Nie mamy żadnych długów i jesteśmy wiarygodni, bo dajemy to co było ustalone z zawodniczkami. Zanim wydamy złotówkę to ją oglądamy z każdej strony. Przecież niedawno medale zdobywały zespoły z Piły, Sopotu, Dąbrowy Górniczej czy Legionowa, a dziś ich nie ma. U nas nie będzie rozdawania pieniędzy na prawo i lewo. To dopiero początek drogi powrotu Pałacu do ligowej czołówki. Nie jest łatwo, ale się nie poddajemy i idziemy do przodu.

Robert Korzeniowski - o prezesie PKOl