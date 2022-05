Piotr Protasiewicz w Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. Ogłosił zakończenie kariery! [zdjęcia]

Marek Cieślak, Jarosław Hampel, Andrzej Huszcza, Roman Jankowski, Zenon Plech, Jerzy Szczakiel, Antoni Woryna, Paweł Waloszek, Andrzej Wyglenda i Tomasz Gollob – tak wyglądało do tej pory zacne grono Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. 2 maja dołączył do nich Piotr Protasiewicz. Znakomity zawodnik i filar Falubazu Zielona Góra, wcześniej Polonii Bydgoszcz i reprezentacji Polski. Uroczystość odbyła się na stadionie przy ul. Sportowej w Bydgoszczy, przed meczem Polska - Reszta Świata.

- Jest mi bardzo miło, bo to swego rodzaju ukoronowanie i podsumowanie mojej kariery. Miałem przyjemność startować z orłem na piersi, co jest wielkim wyróżnieniem. Dane mi było wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, notowałem sukcesy. Być może mogłem zdobyć więcej medali, ale jestem zawodnikiem spełnionym. Mam satysfakcję z tego, co udało mi się osiągnąć – podsumował popularny "Pepe".

ZDJĘCIA