Pirat drogowy z Więcborka pędził 105 km/h przez wieś. Stracił prawo jazdy, dostał srogi mandat i punkty karne

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 marca, o godzinie 19.30. Policyjny patrol ruchu drogowego w miejscowości Włościbórz w gminie Sępólno Krajeńskie, zatrzymał do kontroli kierującego pojazdem marki Mercedes. Mężczyzna znacznie przekroczył dopuszczalną prędkość.

- W obszarze zabudowanym gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 102 km/h. Za popełnione wykroczenie 27-letni mieszkaniec gminy Więcbork na 3 miesiące stracił prawo jazdy. Został też ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi – informuje asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości.