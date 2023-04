PiS to zło, lokomotywa na wodór i Kevin sam w domu - Klub Koalicji Obywatelskiej obradował w Toruniu

Brutalnie oszukani

Nie ma lepszych i gorszych zawodów

Marszałek: - Będziemy bronić Lecha Wałęsy jak długo jesteśmy województwem kujawsko-pomorskim

- Jesteście w regionie, którego patronem jest św. Jan Paweł II. W 2017 roku prosiliśmy papieża Franciszka o ten przywilej i on go nam udzielił. Ale jesteśmy w czasach, w których podważa się wszystkie autorytety i cynicznie się wykorzystuje, żeby budować swój kapitał polityczny - mówił Piotr Całbecki, marszałek województwa. - Co zrobiono z naszym bohaterem Lechem Wałęsą? Kto otwiera akta IPN, kto sekwencjonuje informacje i tak ich udziela, abyśmy tworzyli w naszym państwie poczucie beznadziejności, gdzie wszystko jest do podważenia. Nie róbmy tego, bo nasza historia jest trudna, ale jedna. Lech Wałęsa był jest i pozostanie na zawsze naszym honorowym obywatelem i będziemy go bronić tak długo, jak długo jesteśmy województwem kujawsko-pomorskim.

Poseł Myrcha: - Ten gość jest oszustem

Toruński poseł Arkadiusz Myrcha poruszył kwestię forsowanej przez o. Tadeusza Rydzyka Geotermii i jej wpływu na wzrost kosztów ogrzewania: - To jest smutny fakt, że ta władza zrobiła wszystko, żeby Toruń kojarzył się z PiS-owskim biznesmenem, który na co dzień nazywa się duchownym. (…) Jeżeli słyszę, że Rydzyk jest przedsiębiorcą, że on jest sprytny… Ludzie, przedsiębiorcą to był Rockefeller, sprytny to był Kevin sam w domu! Ten gość jest po prostu oszustem, jest amoralnym cynikiem tak jak ta władza jest amoralna, cyniczna i zepsuta do szpiku kości”.