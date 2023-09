Piszesz wiersze, prozę? Jeszcze możesz zgłosić się na warsztaty, które organizuje w Grudziądzu Stanisław Raginiak

Stanisław Raginiak to od lat mieszkający w Grudziądzu, uznany pisarz. Właśnie organizuje on 28. już edycję Ogólnopolskich Warsztatów Poetyckich. Odbędą się one w ramach Grudziądzkiej Jesieni Poezji zaplanowanej na weekend 22-24 września.

Warsztaty poetyckie organizowane są zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych. Dla wszystkich, którzy próbują swoich sił chwytając za przysłowiowe pióro. Spotkania te będą dla nich okazją, aby popracować nad swoim warsztatem pod okiem fachowców. I zmierzyć się w turnieju jednego wiersza.

W tym roku warsztaty poetyckie obok Stanisława Raginiaka poprowadzi doktorant Damian Tarkowski z Torunia.

Chętni do udziału w warsztatach powinni przesłać trzy wiersze lub fragment prozy na adres: s.raginiak@ gmail.com

Należy dołączyć krótką informację o sobie (wiek, wykształcenie, ewentualne osiągnięcia literackie i adres zamieszkania). O zakwalifikowaniu decydować będzie literacka wartość utworów.