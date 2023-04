"Ukrzyżowany" bohater najnowszej książki Stanisława Raginiaka, literata z Grudziądza Daniel Dreyer

- Chcę, aby książka zrobiła wrażenie na ludziach, którzy mają problem z alkoholem. Mam nadzieję, że okaże się ona im potrzebna, że pokaże im, że jest nadzieja, że jest światło - mówi Stanisław Raginiak. Daniel Dreyer

„Crucifixio. Polski Rausz” to nowa książka Stanisława Raginiaka, literata z Grudziądza. Jak sam mówi, to rzecz o miłościach: miłości do kobiety, miłości do muzyki i „miłości” do alkoholu... - Mam nadzieję, że ta książka pomoże wielu ludziom - mówi autor. Spotkanie promujące to wydawnictwo już 18 kwietnia.