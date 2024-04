PIT w 2024 roku musi rozliczyć 1,1 mln podatników w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle osób już to zrobiło - online i tradycyjnie

Do tej pory 764,5 tys. podatników złożyło łącznie blisko 595 tys. deklaracji PIT.

- Szczegółowo akcja rozliczeń rocznych przedstawia się następująco: 479 tysięcy to deklaracje PIT-37, 47,7 tys. PIT-36, 53,3 tys. PIT-28, 5,5 tys. PIT-38, 9,1 tys. to deklaracje PIT-36L - wymienia Bartosz Stróżyński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i dodaje: - Ze złożonych ok. 595 tys. deklaracji PIT blisko 548 tys. przekazano elektronicznie, w tym ponad 255 tys. w usłudze Twój e-PIT, a 46,6 tys. złożono papierowo.