PKP Cargo sponsorem Polskiego Związku Pływackiego!

Prezes PKP Cargo, Dariusz Seliga był bardzo zadowolony z podpisania umowy z Polskim Komitetem Olimpijskim, ale też z każdym z trzech związków: Pływackim, Judo oraz Motorowodnym. – To przede wszystkim dla nas wielki zaszczyt, dla całej społeczności PKP Cargo, że jesteśmy w rodzinie olimpijskiej. Możemy wspierać zacne związki. To jedno z naszych zadań, stawianych przed spółką. Ta współpraca ma zaprocentować naszą dużą rozpoznawalnością. Chcę podziękować całej społeczności mojej firmy. To również ich zasługa. Pragnę, by wszyscy pracownicy poczuli, że trafili do rodziny olimpijskiej. Przełamujemy wizerunek PKO Cargo jako firmy, która kojarzy się tylko z logistyką. Wchodzimy w coś w nowego, chcemy się rozwijać. Taką możliwość dają nam PKOl i PZP. Tak na marginesie, zdradzę, że jeden z członków Zarządu PKP Cargo, Jacek Rutkowski, to były piłkarz wodny. Mamy takie powiedzenie: Uwierzcie w cargo, bo cargo to przyszłość. Teraz mogę dodać: Uwierzcie w polski sport, bo to też przyszłość, element patriotyzmu. Warto go wspierać – powiedział prezes Seliga. I poinformował: – Jedna z naszych lokomotyw, jeżdżąca po zagranicznych torach, będzie oklejona emblematami PKOl oraz polskich olimpijczyków.