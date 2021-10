Plac zabaw przy domu dziecka w Unisławiu dzięki Fundacji Orlen. Zobaczcie zdjęcia

Podopieczni unisławskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej mogą już korzystać z bocianiego gniazda i ze sprężynowców. Do zabawy mają także ściankę wspinaczkową i karuzelę.

- Uśmiech dzieci to największa nagroda za jakiekolwiek starania, aby na chwilę zapomniały o trudach życia codziennego. „Rozweselmy dzieciom świat” to nasze hasło promujące to przedsięwzięcie - mówi Magdalena Mikulska, koordynator unisławskiej placówki.