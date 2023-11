Uśmiechnięty Dzień, edycja gwiazdkowa, nadchodzi. Zaproszenie na naszą imprezę dla dzieci z domów dziecka

Zapraszaliśmy dzieci już m.in. na sale zabaw, do westernowego miasteczka, do parku dinozaurów i tego, pełnego karuzel. Każdorazowo gościliśmy nawet 200 dzieci, zapewniając im zabawy, konkursy, tańce, zwiedzanie. Szykują się kolejne atrakcje - w kolejnym miejscu.

Konkurs na kartkę świąteczną

Symboliczną przepustką będzie udział w konkursie plastycznym pt. „Kartka świąteczna”. Może zgłosić się do niego nieograniczona liczba niepełnoletnich uczestników właśnie z tych placówek, ale jednej placówce wolno uczestniczyć tylko raz. Zgłoszony dom dziecka ma za zadanie przygotować pracę dowolną techniką (np. rysunek, szkic, malunek, wyklejanka). To ma być kartka, chociażby taka, jaką wysyłamy tradycyjną pocztą albo e-mailem do naszych bliskich z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ile dzieci, tyle pomysłów, a ile pomysłów, tyle rozwiązań i na te najfajniejsze rozwiązania - w formie plastycznej - czekamy. Dzieci z jednej placówki tworzą jedną pracę - wspólnie, zaś ich opiekun w zgłoszeniu podaje, ilu małych autorów ją przygotowało. Nadesłana praca nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, w przeciwnym wypadku zostanie zdyskwalifikowana. Podobnie jest z pokazywaniem twarzy dzieci i opiekunów - pokazywanie ich w pracy tak samo jest zakazane. Rysunek czy malunek nie mogły być wcześniej publikowane ani nagradzane - dotyczy to także publikacji internetowych.