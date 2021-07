ANWIL przekazał 55 tysięcy złotych na letni wypoczynek dzieci z Włocławka

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Tegoroczna formuła akcji charytatywnej „Chemicy Dzieciom” nawiązywała do urodzin chemicznej spółki z Włocławka. Z adaniem dla pracowników wchodzących w skład rywalizujących ze sobą drużyn było przebiegnięcie dystansu 55 kilometrów w jak najkrótszym czasie . Liczył się łączny wynik zespołu, zatem każdy mógł zaoferować od siebie tyle, na ile pozwoliła mu kondycja.

ANWIL przekazał 55 tysięcy złotych na letni wypoczynek dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych we Włocławku

Przebiegnięte kilometry i poświęcony na to czas, pracownicy musieli udokumentować, zgodnie z regulaminem konkursowym. W 2021 roku w wolontariackiej akcji uczestniczyło ponad 70 osób. Podobnie jak w ubiegłym roku, nagrodą dla trzech zwycięskich drużyn była możliwość przekazania środków finansowych do wskazanych przez zespoły domów dziecka. Do dyspozycji

pracowników ANWIL przekazał łącznie 55 tys. zł: