"Płacą" emerytury seniorom z Kujaw i Pomorza? Tak obywatele Ukrainy spinają budżet ZUS

Kujawsko-pomorski ZUS ubezpiecza 39 566 cudzoziemców

- W województwie odnotowaliśmy ponad 39,5 tys. obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. W dalszym ciągu dominującą grupą w naszym regionie są obywatele Ukrainy, których jest blisko 28,3 tys. Kolejną liczną grupą cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym są Białorusini. Na koniec września br. było ich niemal 2,7 tys. Tuż za nimi są obywatele Indii - 940 osób i Gruzji -805 osób. Legalną pracę w naszym regionie podejmują także obywatele Mołdawii, Rosji, Bułgarii, Turcji, czy Wietnamu. Do ubezpieczeń zgłoszeni są również obcokrajowcy z bardziej odległych, często egzotycznych krajów. To osoby pochodzące m.in. z Meksyku, Tajlandii, czy Filipin - mówi Michałek.

Większość cudzoziemców, bo aż 59,4 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę, pozostali albo prowadzą własną firmę, albo pracują na umowie zleceniu czy też na podstawie innych umów cywilnoprawnych, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Co ciekawe, od początku roku przybyło cudzoziemców, którzy prowadzą z działalność o 54,9 proc. Ich liczba na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 29,7 tys., by wzrosnąć do 46 tys. we wrześniu 2023. Na Kujawach i Pomorzu również największa grupa wśród ubezpieczonych cudzoziemców to pracownicy. Jest ich 16,5 tys. Na zarejestrowanie działalności gospodarczej zdecydowało się 1,5 tys. przedsiębiorców.