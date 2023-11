Plantatorzy kukurydzy na ziarno nie mają powodów do zadowolenia. Słabe zbiory i niskie ceny!

Już się kończą zbiory kukurydzy na ziarno. Wprawdzie można spotkać jeszcze kukurydzę na polach, ale już coraz rzadziej. Ten rok jest bardzo niekorzystny, gdyż susza była wyjątkowo dotkliwa. Niektórzy rolnicy nawet zmieniali plany i widząc mizerność swojej kukurydzy przeznaczyli ją na kiszonkę zamiast na ziarno. Zbiory nie są jeszcze takie złe na dobrych klasach gleby i zastosowaniu właściwych praktyk rolniczych. Zdarza się, że na sąsiadujących ze sobą polach kukurydza wygląda zupełnie inaczej. Jedynym plusem jest niższa wilgotność ziarna.

- Zbiory kukurydzy na ziarno są bardzo słabe z powodu suszy - stwierdza Andrzej Pączkowski, przewodniczący Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Lipnie, zawodowo zajmujący się doradztwem rolniczym. – Rolnicy zbierają od 3 t/ha do 6 t, maksymalnie 7 t/ha. Jedynie na terenach podmokłych zdarzają się zbiory do 10 t/ha. Jednak ceny oferowane rolnikom są o połowę niższe niż rok temu i, co zastanawiające, nie widać zainteresowania skupem. Ceny kukurydzy mokrej wahają się od 400 zł do 460 zł/t. Trzeba podkreślić, że środki do produkcji rolnej systematycznie drożeją, co stawia w tych warunkach pod dużym znakiem zapytania opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno.