Plantatorzy współpracujący z Krajową Grupą Spożywczą dostaną więcej za buraki i za wcześniejsze dostawy

- Z zarządem Krajowej Grupy Spożywczej wynegocjowaliśmy 46,5 euro za ton ę buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16% - informuje Krzysztof Nykiel, prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. - Będą wyższe dopłaty do wcześniejszych dostaw w 2023 roku, 6 zł za okrywanie pryzm, oraz 20 kg cukru (deputatu) dla każdego plantatora.

Wynegocjowali wyższe stawki i zrównali je z tymi na kolejny sezon

Przypomnijmy, że wcześniej, bo już w czerwcu br. plantatorzy wynegocjowali wyższe stawki na rok gospodarczy 2024/2025. Zapadła wówczas decyzja, by plantatorzy dostarczający buraki do KGS w 2024 roku otrzymali zapłatę za buraki kontraktowane nie mniej niż 46,5 euro netto za 1 tonę buraków (o polaryzacji cukru 16%).

Więcej także za okrywanie pryzm i wcześniejsze dostawy

Jednak ostatnie negocjacje doprowadziły do podniesienia stawek także za okrywanie pryzm buraczanych - z 2,5 zł do 6 zł (za każdą tonę okrytą w pryzmie) już w tym sezonie.

Józef Pawela zauważa, że stawki za buraki w Krajowej Grupie Spożywczej zawsze były najatrakcyjniejsze dla plantatorów w Polsce, co podnosiło poprzeczkę innym producentom cukru w naszym kraju. Zatem zyskują wszyscy plantatorzy buraków, bo mają podstawy do negocjacji. I co ważne - uprawy buraków dają szansę na zysk.