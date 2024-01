Płatności za 2023 rok. Ekoschematy wciąż budzą emocje, teraz przekłada się to na pieniądze dla rolników

- Zaliczki płatności za 2023 rok dawno dostałem, teraz czekam na resztę pieniędzy, także za ekoschematy - mówi rolnik z pow. brodnickiego. - Do wiosny już niedaleko, a słyszałem, że płatności za ekoschematy nie są nawet naliczone. Kiedy otrzymamy decyzje i resztę pieniędzy?

Tylu kujawsko-pomorskich rolników otrzymało płatności

Agencja podaje, że do 8 stycznia 2024 r. w ramach płatności bezpośrednich wypłacono zaliczki dla 55 384 kujawsko-pomorskich rolników (96,85 % wszystkich ubiegających się o pomoc w 2023 r.) na kwotę 605 268 649 zł oraz wypłacono płatności końcowe dla 11 393 rolników na łączną kwotę 14 859 068 zł.

Agencja ma jeszcze sporo czasu na wypłaty

ARiMR przypomina, że realizacja płatności zaliczkowych rozpoczęła się 16 października 2023 r. i trwała do 30 listopada 2023 r. natomiast od 1 grudnia minionego roku ARiMR rozpoczęła realizację płatności końcowych. Agencja podkreśla, że polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W ramach kampanii 2023 są one wypłacane na poczet płatności bezpośrednich – w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (w wysokości 70 proc.) oraz z tytułu płatności ONW (85 proc.). Dodaje, że zaliczki otrzymali gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także ci wytypowani do kontroli na miejscu.