Po burzy w Kujawsko-Pomorskiem. Słup wody na trasie Unisław-Gołoty. Grozi podmyciem i zapadnięciem się drogi

Przypomnijmy, jak informowaliśmy we wtorek (13 lipca) w parowie na trasie Gołoty-Unisław jest problem z zatkanym przepustem. Drzewo zerwane po tym, jak przeszła burza, zatkało przepust i woda nie może przepływać swobodnie na drugą stronę ulicy. Powstał słup wody sięgający ośmiu metrów, dochodzący do ulicy i grożący podmyciem i zapadnięciem się drogi. Aby dotrzeć do konaru w celu jego usunięcia trzeba było najpierw wybrać wodę, która spływała głównie z pół, a nie z drogi. O pomoc w przepompowaniu wody poproszeni zostali strażacy z powiatu chełmińskiego, którzy kilka godzin robili to pompami, którymi dysponują. Po południu akcję przerwano.

Pisaliśmy o tym: