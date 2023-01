Po naszym artykule o mieszkaniu socjalnym bydgoszczanki z trojgiem dzieci. Wybrane komentarze internautów

- Niech kobieta weźmie się do pracy i zarobi na remont mieszkania - uważają jedni bydgoszczanie po przeczytaniu naszego tekstu o samotnej matce z trojgiem dzieci, żyjących w tragicznych warunkach. Drudzy bronią kobiety: - No jak ona może podjąć pracę, skoro dzieci są niepełnosprawne?

Nasz poniedziałkowy (2 stycznia 2023) artykuł "Bydgoszczanka z trzema synami żyją w mieszkaniu socjalnym. " spotkał się z dużym zainteresowaniem czytelników i internautów. Niektórzy kobiecie współczują, inni ją krytykują. Oto Państwa wybrane opinie, które znalazły się pod tekstem na naszym gazetowym Facebooku.



- Może prezydent miasta pomoże?



- Ogólnie to jest jakieś chore z tymi mieszkaniami dla tych rodzin, gdzie jest niepełnosprawne dziecko. Logiczne, że taka mama kredytu nie dostanie, a chcąc otrzymać z miasta mieszkanie, to albo właśnie takie warunki, albo wymyślone metraże, aby móc złożyć wniosek. 21 lat ma mój syn i nic się nie zmienia w tej kwestii, całe życie na najmie, bo miasto ma wywalone na takie rodziny.



- Czy takie warunki pani dostała z przydziału czy może w trakcie użytkowania mieszkania powstały?



- Wystarczy pomóc tej Pani wypełnić wniosek i złożyć w ADM. Przecież na gębę nikt nic nie zrobi.



- A gdzie asystent rodziny, gdzie MOPS?



- ADM ma mieszkania, ale nie które remonty trzeba mieć od 40 tys. zł.



- 40 tys. to pikuś, ja widziałam takie, gdzie trzeba mieć minimum 120/150 tys. zł.



- A za co ona to wyremontuje?



- Wystarczy się wziąć za robotę, a nie ciągle użalać nad sobą i czekać, aż z nieba skapnie. Jak się chce, to się wszystko da.



- No ale czemu tak mieszka? Ja muszę ciężko pracować, by mieszkać w godziwych warunkach.



- A ta kobieta musi opiekować się synami z autyzmem. Ciesz się, że jesteś zdrowa i możesz pracować i żyć godnie. Kto nie zaznał, ten nie wie. Nie pozdrawiam.



Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w dyskusji.

