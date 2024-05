Po raz 28. ozłocimy najlepsze biznesy na Kujawach i Pomorzu. Nagrodzimy za wyniki i wspieranie lokalnych społeczności. Firmo, zgłoś się!

Twarde dane finansowe

W tym roku statuetka trafi też do zwycięzcy w kategorii: Lider Inwestycji - ranking nakładów inwestycyjnych z zestawieniem przychodów przedsiębiorstw z Kujaw i Pomorza.

Lider społecznie odpowiedzialny

Jeżeli Twoja firma uwzględnia interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością lokalną, to koniecznie zgłoś się do prestiżowej kategorii Lidera społecznej odpowiedzialności biznesu. Wystarczy kliknąć poniżej i wypełnić webankietę przygotowaną przez naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, naszego partnera merytorycznego w tej kategorii.

Następnie zawarte w niej odpowiedzi zostaną ocenione przez zespół pod kierunkiem dr. hab. Artura Laski, profesora uczelni, dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW. Firmy, które uzyskają najlepszy wynik z badania ankietowego, trafią pod obrady kapituły konkursu, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele regionalnych uczelni, organizacji biznesowych, otoczenia biznesu i samorządu. W tajnym głosowaniu wyłonią oni pierwszą trójkę, a do zwycięzcy trafi statuetka.

Na zgłoszenia w tej kategorii czekamy do 7 lipca, do północy.